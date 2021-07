L’app Google TV si sta aggiornando a una nuova versione ricca di novità interessanti, fra cui un sistema di gestione da remoto dei dispositivi Android TV a mo’ di telecomando universale.

Le novità dell’app Google TV

Poter usare lo smartphone come telecomando con cui controllare e gestire da remoto tutti i dispositivi Android TV e Google TV è uno degli obiettivi di casa Mountain View che si possono facilmente evincere da un aggiornamento di questo tipo.

Dalla decompilazione dell’APK dell’ultima versione dell’app Google TV è emerso infatti che a breve verrà definitivamente sostituita l’applicazione in precedenza dedicata, ormai obsoleta.

La versione 4.27 di Google TV integra già alcune funzionalità di questo genere, non ancora operative e non ancora incorporate nelle impostazioni rapide, come in precedenza promesso. Comunque, ecco come si presenta:

Come si evince da queste immagini, l’app Google TV offrirà il collegamento alle smart TV e ai dispositivi con Android TV e Google TV tramite Bluetooth o Wi-Fi, consentendo agli utenti di gestirli attraverso vari comandi disponibili direttamente sullo smartphone, senza la necessità di usare telecomandi dedicati.

Non è ancora chiaro quando sarà disponibile tale funzionalità, ma ve ne daremo notizia non appena ne sapremo di più.

