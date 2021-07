Durante il Google I/O 2021 abbiamo appreso come il colosso di Mountain View stia spingendo su Android Auto e Android Automotive per conquistare il mercato delle automobili. Il team che si occupa di Android Auto, però, ha in serbo un gran numero di nuove feature che potrebbero arrivare già a partire da questa estate.

Google lavora senza sosta su Android Auto

Infatti, dopo avere scoperto quanto sarà più semplice sviluppare applicazioni per Android Auto e Automotive e in seguito all’arrivo di un importante sistema di navigazione, il team in capo ad Android Auto sta lavorando senza sosta per integrare alcune funzionalità attese ormai da diverso tempo.

Alcune delle novità in arrivo

Queste, secondo alcuni, dovrebbero essere le funzioni in arrivo su Android Auto:

modalità scura per l’intera interfaccia di Android Auto;

la finestra di avvio può essere configurata tramite il proprio smartphone;

piccoli miglioramenti della UI e dello scrolling per le applicazioni;

miglioramenti circa le impostazioni iniziali di Android Auto;

le applicazioni di navigazione e di ricarica per le auto elettriche possono essere utilizzate su Android Auto;

accesso rapido e semplificato per le applicazioni di messaggistica dalla home screen;

migliore interfaccia per YouTube Music;

migliore supporto per i monitor wide;

nuove immagini di sfondo fornite direttamente da Google.

Ci preme sottolineare come alcune delle sopracitata funzionalità potrebbero già essere disponibili per alcuni utenti. Purtroppo l’arrivo di tali feature non è perfettamente cadenzato e non potrebbe essere uguale per tutti.

