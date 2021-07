Xiaomi Mi 11 Ultra ha sottolineato quanto il colosso cinese si senta a proprio agio a spingersi oltre in ambito mobile, di fatto realizzando uno smartphone unico nel suo genere per via di un modulo fotografico imponente accostato da un secondo display touch a colori.

Due settimane di autonomia? Perché no

Questo componente è il protagonista di un aggiornamento che Xiaomi ha rilasciato nelle scorse ore con la versione 12.5.10.0.RKACNXM della MIUI per il mercato cinese. Il firmware integra il sistema Super Power Saver che, in sostanza, estende l’autonomia dello smartphone fino a 14 giorni disattivando il display principale e lasciando attivo solo quello secondario posteriore.

“Super Power Saver disabilita il display principale. Sarai in grado di controllare l’orario, accettare le chiamate in entrata e chiamare i tuoi contatti di emergenza – si legge nella descrizione della funzione all’interno del pannello delle impostazioni relativo al display posteriore. I nostri test mostrano che il tuo dispositivo potrebbe funzionare fino a 14 giorni con una singola ricarica quando il Super Power Saver è in funzione.”

Ad oggi sappiamo che il firmware in questione è stato rilasciato solo per la versione di Xiaomi Mi 11 Ultra commercializzata in Cina. Purtroppo, ad oggi, non ci sono informazioni circa l’eventuale disponibilità dell’aggiornamento anche per l’edizione internazionale del telefono.

Cosa ne pensate della funzione? La ritenete utile? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

