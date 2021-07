L’offerta Vodafone Special Minuti 50 Giga si aggiorna e abbraccia nuovi smartphone da acquistare a rate, i quali si vanno ad aggiungere ai dispositivi già disponibili di cui trovate tutte le indicazioni nel capitolo successivo.

Tanti smartphone a rate

Prima di passare a conoscere le novità e l’elenco degli smartphone disponibili, Vodafone Special Minuti 50 Giga è un piano che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile e 50 GB di traffico dati in 4G a 14,99 euro, con costo di attivazione pari a 6,99 euro.

Si parte da 2,99 euro al mese

Vediamo la lista dei dispositivi disponibili con l’offerta Vodafone Special Minuti 50 Giga:

Apple iPhone 12 64 GB, a 26,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 69,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 200 euro; iPhone 12 128 GB, a 27,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 99,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 200 euro; iPhone 12 256 GB, a 30,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 99,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 250 euro; iPhone 12 mini 64 GB, a 22,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 69,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 200 euro; iPhone 12 mini 128 GB, a 23,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 89,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 200 euro; iPhone 12 mini 256 GB, a 28,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 89,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 200 euro.

Samsung Samsung Galaxy S21 5G 128 GB, a 22,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 49,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 250 euro; Samsung Galaxy S21 5G 256 GB, a 23,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 49,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 300 euro; Samsung Galaxy A22 5G, a 4,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 9,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 100 euro.



I clienti Samsung interessati al piano dell’operatore rosso possono scegliere anche lo smartphone Samsung Galaxy A32 5G con domiciliazione postale o bancaria SEPA SDD come metodo di pagamento. Il costo della rata mensile su addebito su carta di credito è pari a 6,99 euro al mese per 24 mesi, con anticipo di 9,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato di 100 euro. Per la domiciliazione postale o bancaria SEPA SDD, invece, il costo della rata mensile è pari a 5,99 euro al mese per 24 mesi, con anticipo di 39,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato di 100 euro.

Xiaomi Xiaomi Mi 11i 5G, a 15,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 49,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 200 euro; Xiaomi Mi 10T Lite 5G, a 5,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 9,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 150 euro; Redmi Note 10 5G, a 2,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 9,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 150 euro.



I clienti Vodafone interessati ad acquistare smartphone OPPO con Vodafone Promo Summer a cui viene applicata l’offerta Special Minuti 50 Giga, possono scegliere tra i seguenti dispositivi:

OPPO Find X3 Neo 5G, a 15,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 49,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 300 euro;

per 24 mesi con anticipo di 49,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 300 euro; OPPO A54 5G, a 3,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 9,99 euro e corrispettivo massimo di recesso anticipato pari a 150 euro.

Se interessati al piano Vodafone Special Minuti 50 Giga, potete scoprire ulteriori informazioni su di esso e sottoscrivere l’offerta cliccando il link sottostante:

