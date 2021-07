Nei prossimi mesi Qualcomm svelerà ufficialmente il successore della famiglia di processori Snapdragon 888 – che da poco ha visto anche l’arrivo del modello Snapdragon 888+ 5G -, e una serie di informazioni condivise su Weibo mostrano alcuni dettagli del SoC SM8450, possibilmente il processore Qualcomm Snapdragon 895, e la nuova generazione di GPU Exynos.

La GPU Exynos surclassa quella di Qualcomm

I dati risultanti da alcuni test svolti su Geekbench mostrano un punteggio pari a 1250 in single core e 4000 in multi core per il processore SM8450. La sua architettura octa core è invece costituita nel seguente modo: 1 core (Big) per i task più impegnativi e quindi ad alta frequenza, 3 core (Middle) per i compiti di media intensità come ad esempio l’avvio di applicazioni e 2 +2 core (Little) invece per tutte quelle funzioni che possono essere completate anche con chip a bassa frequenza.

Secondo i dati forniti dalla fonte, la GPU RDNA2 della prossima generazione di chip Exynos sarebbe inoltre più performante della GPU Adreno 730 integrata invece nel prossimo modello di processori Qualcomm. Ovviamente i dati comunicati dalla fonte vanno presi con le dovute precauzioni, in quanto potrebbero non corrispondere al vero oppure potrebbero fare riferimento a prototipi che evidentemente non sono ancora pronti per la prova sul campo.