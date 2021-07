OPPO ha presentato la nuova serie di smartphone Reno 6 in Cina all’inizio di maggio. La gamma era composta da OPPO Reno 6, Reno 6 Pro e Reno 6 Pro+ e ora l’azienda sta per lanciare almeno due dispositivi della serie in India.

Oggi OPPO ha confermato che lancerà Reno 6 e Reno 6 Pro in India il 14 luglio. Entrambi i modelli saranno offerti nelle due colorazioni Aurora e Stellar Black e presenteranno un retro in vetro antiriflesso e una struttura in metallo.

La serie OPPO Reno 6 includerà nuove funzionalità grazie a ColorOS 11.3

OPPO Reno 6 e Reno 6 Pro eseguiranno l’interfaccia personalizzata ColorOS 11.3 che introduce numerosi miglioramenti volti a migliorare l’esperienza di gioco e le prestazioni complessive rispetto ai modelli già lanciati in Cina.

Per quanto riguarda le specifiche, Reno 6 e 6 Pro non dovrebbero differire troppo dai modelli cinesi, quindi possiamo aspettarci che OPPO Reno 6 sia dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, il SoC MediaTek Dimensity 900, una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 64 MP, uno scanner di impronte digitali in-display e una batteria da 4.300 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W.

OPPO Reno 6 Pro molto probabilmente offrirà un display AMOLED da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, sarà alimentato dal SoC Dimensity 1200 che potrà contare su 8 GB oppure 12 GB di RAM e 128 GB oppure 256 GB di memoria per l’archiviazione UFS 3.1.

Il comparto fotografico di OPPO Reno 6 Pro è atteso con un sensore principale da 64 MP, una fotocamera ultra-wide da 8 MP e due sensori di profondità e macro da 2 MP e sarà probabilmente alimentato da una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W.

Disponibilità e prezzi di OPPO Reno 6 in India

Disponibilità e prezzi in India sono le uniche informazioni ancora sconosciute, ma con il lancio ufficiale programmato per la prossima settimana, non dovremo aspettare molto per scoprirle.

In copertina: OPPO Reno 4 Pro

Leggi anche: Migliori smartphone OPPO