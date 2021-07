State cercando un nuovo smartphone con cui andare in vacanza? O nuovi prodotti per la vostra casa intelligente? L’occasione perfetta arriva proprio in questi giorni con la Mi Fan Summer Sale di Gshopper, che fino al 15 luglio offre una serie di promozioni davvero irripetibili.

Se ci seguite sul canale Telegram Prezzi.Tech saprete che le offerte di Gshopper, store online di cui vi abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo, sono tra le migliori del mercato, soprattutto per quanto riguarda i prodotti dell’ecosistema Xiaomi, spesso protagonisti di offerte imbattibili. La nuova promozione non smentisce questa fama e propone smartphone e accessori con sconti che superano il 50%, un’ottima occasione per i vostri acquisti.

POCO X3 Pro 6-128 GB

La vera perla nascosta di questa promozione è POCO X3 Pro, nella versione globale con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, uno dei best buy per quanto riguarda la fascia medio-bassa del mercato. In realtà, vista la scheda tecnica, si tratta di un termine riduttivo vista la presenza dello Snapdragon 860, un rebrand del flagship del 2019 e ancora in grado di superare qualsiasi chipset di fascia media.

La dotazione tecnica di POCO X3 Pro è davvero eccellente, visto il prezzo di vendita, con uno schermo LCD con frequenza di refresh a 120 Hz e soluzione punch hole per la fotocamera frontale, memoria interna di tipo UFS 3.1 per garantire la massima reattività del sistema, raffreddamento a liquido e una batteria da 5.160 mAh in grado di garantire un’ottima autonomia, indispensabile per chi è sempre in movimento.

Tutto questo ben di Dio è proposto a un prezzo semplicemente strepitoso, appena 178 euro per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, un prezzo che lo rende più che appetibile per chi cerca uno smartphone in grado di garantire ottime prestazioni con un budget contenuto. A seguire il link per l’acquisto su Gshopper, con spedizione gratuita dai magazzini europei.

Insieme allo smartphone volete un paio di cuffie? O un ripetitore WiFi per migliorare la copertura del segnale in casa vostra>? Oggi vi segnaliamo due offerte pazzesche di Gshopper, decisamente low cost pur essendo di qualità.

Partiamo con le Redmi AirDots 2, cuffiette true wireless con Bluetooth 5.0, bassa latenza, peso decisamente contenuto, 4 ore di autonomia con una singola carica che raggiungono le 12 ore sfruttando la custodia di ricarica. Il prezzo? Appena 8,99 euro, meno di quanto vi sareste aspettati, ovviamente con spedizione gratuita dai magazzini spagnoli.

Per ampliare la copertura del segnale WiFi in casa potete acquistare il piccolo Xiaomi WiFi Repeater Pro, da inserire direttamente in una presa di corrente e, grazie alle due antenne, portare il segnale anche in quelle zone in cui arriva in maniera debole. È compatibile con la maggior parte dei router in commercio e supporta fino a 64 dispositivi, risultando quindi ideale per chi deve collegare numerosi dispositivi IoT.

Anche il questo caso il prezzo è particolarmente aggressivo, appena 10,99 euro utilizzando il codice FD676B5875 da inserire prima di completare il pagamento.

Queste erano solamente alcune delle promozioni della Mi Fan Summer Sale, per scoprire le altre decine di prodotti in promozione vi rimandiamo alla pagina dedicata all’evento, raggiungibile a questo indirizzo.

