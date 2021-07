Di tanto in tanto il team di Google pubblica su YouTube alcuni nuovi video promozionali dedicati agli smartphone della gamma Google Pixel e in particolare ad alcune delle loro più importanti caratteristiche che dovrebbero convincere gli utenti ad acquistare uno dei telefoni del colosso di Mountain View.

E così nelle scorse ore sul canale Made by Google di YouTube sono stati condivisi tre nuovi video promo, dedicati ad altrettante feature che rientrano in quella che gli appassionati chiamano Google Pixel Experience.

Ecco i tre nuovi video promo dedicati alla gamma Google Pixel

Si tratta di tre video che in appena 15 secondi provano a mettere in risalto alcuni dei punti di forza degli smartphone di Google, il tutto con una vena umoristica.

Il primo video, intitolato “Get a Battery That Lasts Refreshingly Long With Pixel” ci mostra un procione intento a bere acqua in un bicchiere, con un chiaro riferimento ai telefoni che prosciugano la propria batteria e si conclude consigliando un Google Pixel, capace di garantire fino a 48 ore di autonomia:

Il secondo video si intitola “How to Block Unwanted Calls, in a Nice Way” ed è dedicato alla funzionalità Call Screen. Ecco come Google consiglia di bloccare le chiamate indesiderate, ovviamente in modo simpatico:

Infine il terzo video, intitolato “Pixel’s Security Features Can Keep You Safe”, è dedicato alla sicurezza ed in particolare alla soluzione studiata dal colosso di Mountain View per garantire ai propri utenti tutta la protezione di cui hanno bisogno e che si basa sul processore Titan M. Resta da capire se sia in grado di tenere a bada anche gli uccelli.

Ricordiamo che, stando alle ultime indiscrezioni, il prossimo mese il colosso di Mountain View dovrebbe lanciare l’atteso Google Pixel 5a, che però inizialmente potrebbe arrivare soltanto negli Stati Uniti e in Giappone.