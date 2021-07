Google Pay annuncia una interessante novità per i propri clienti, questa volta però di nuovo circoscritta al mercato statunitense proprio come aveva già fatto maggio scorso con la possibilità di inviare soldi all’estero. A partire da questa settimana, infatti, gli utenti americani muniti di uno smartphone Android con Google Pay impostato e funzionante, potranno utilizzare una carta di credito virtuale per utilizzare il saldo.

Il saldo di Google Pay a disposizione di tutti

Contrariamente a quanto accadeva finora in cui il saldo a disposizione poteva essere utilizzato unicamente per inviare soldi ad altre persone, comprare prodotti online (anche sul Google Store) o trasferirli al proprio conto bancario principale, da adesso con la carta di credito virtuale sarà possibile utilizzare questi fondi per effettuare pagamenti nei negozi che accettano Google Pay o per i pagamenti online tramite Buy with Google Pay.

“Ora, gli utenti Android negli Stati Uniti possono richiedere una carta virtuale del saldo Google Pay per effettuare acquisti presso i commercianti che accettano Google Pay per pagamenti contactless (in negozio) o accettano pagamenti tramite Acquista con Google Pay (online)“, spiega l’azienda.

La richiesta per attivare la carta di credito virtuale per utilizzare il saldo avviene direttamente dall’applicazione Google Pay, disponibile tramite il badge del Play Store sottostante, ed è a disposizione di tutti gli utenti muniti di uno smartphone Android con modulo NFC.

