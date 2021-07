Xiaomi ha siglato una partnership con i Marvel Studios in vista del lancio dell’atteso film Black Widow che arriva oggi nei cinema e sarà disponibile dal 9 luglio 2021 su Disney+. In occasione dell’evento è stata avviata una campagna marketing in co-branding per celebrare il film e mettere in luce le caratteristiche principali della famiglia Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Mi 11 5G per vivere al meglio le emozioni di “Black Widow”

Ispirata all’eroina della pellicola (interpretata da Scarlett Johansson), la campagna promozionale è finalizzata a esaltare il modo con cui la famiglia Xiaomi Mi 11, e in particolare Xiaomi Mi 11 5G, possa portare su uno smartphone la “potenza” dell’esperienza cinematografica, grazie ad alcune specifiche tecniche, come il processore Qualcomm Snapdragon 888, la tripla fotocamera posteriore da 108 megapixel, l’audio cinematografico e la ricarica wireless da 50W. Ne è convinto Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia:

I Marvel Studios hanno intrattenuto milioni di amanti del cinema con la varietà e la qualità del Marvel Cinematic Universe. Le caratteristiche della famiglia Mi 11 si abbinano perfettamente con i tratti della protagonista di Black Widow, rendendo questa collaborazione una campagna di marketing volta all’intrattenimento

Tutti i fan di “Black Widow – Marvel Studios”, grazie a Xiaomi Mi 11 5G, potranno vivere la vera Movie Magic grazie a uno smartphone che – come abbiamo avuto modo di sottolineare nella nostra recensione – punta in alto e riesce ad offrire agli utenti un’esperienza multimediale di altissimo livello.