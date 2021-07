Un nuovo brevetto ottenuto da Xiaomi ci permette di scoprire come potrebbe essere uno smartphone con display a cascata curvato su tutti e quattro i lati.

La domanda relativa a tale brevetto di design è stata depositata all’inizio del 2021 dal colosso cinese presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration) e la documentazione è stata pubblicata nelle scorse ore.

Xiaomi brevetta uno smartphone con un design ambizioso

Lo smartphone oggetto di tale brevetto può contare su un design extra avanzato, caratterizzato dalla continuazione dello schermo anche sugli angoli, soluzione che per essere messa in pratica richiede un enorme lavoro da parte degli ingegneri e ciò mette in dubbio che possa tramutarsi in un device reale destinato alla commercializzazione.

In pratica, frontalmente questo smartphone non presenterebbe alcuna cornice ma unicamente un display che va a ricoprire tutta la superficie disponibile, con un effetto a dir poco accattivante.

E per rendere ancora più piacevole l’esperienza di visualizzazione, Xiaomi ha deciso di non includere nemmeno un foro per la fotocamera frontale, che viene integrata direttamente sotto il display. Ricordiamo, a tal proposito, che il colosso cinese lavora ormai da parecchio tempo su questa nuova tecnologia ed entro la fine dell’anno dovrebbe farla esordire su un proprio smartphone.

Lo schermo arrotondato si estende su quasi tutta la parte laterale del dispositivo e, pertanto, Xiaomi potrebbe sfruttare tale caratteristica per mostrare informazioni generali, come lo stato della batteria e la rete oppure per aggiungere speciali funzionalità touch.

Stando a quanto si apprende dal brevetto di design, inoltre, lo smartphone pensato da Xiaomi non ha pulsanti fisici né porte o connessioni, a conferma del fatto che potrebbe essere proprio questa la direzione che i principali produttori di smartphone seguiranno in futuro.

La parte posteriore presenta un comparto fotografico con un’architettura decisamente insolita e purtroppo non vi sono dettagli per stabilire che genere di sensori potrebbe vantare.

Sarà interessante scoprire se da questo design arriverà un modello destinato al mercato.