Prosegue senza sosta il lavoro di miglioramento di WhatsApp e il suo team di sviluppatori nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta di questa popolare app di messaggistica istantanea multi-piattaforma dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.21.14.8.

Le novità della versione 2.21.14.8 di WhatsApp Beta per Android

Con questa nuova release dell’applicazione gli sviluppatori si sono limitati ad introdurre qualche piccola modifica grafica, riducendo le dimensioni dell’immagine di profilo nell’elenco delle chat e rimuovendo i separatori tra le varie conversazioni.

A seguire due immagini che mettono a confronto la vecchia interfaccia con quella nuova:

In pratica, così come viene rilevato dallo stesso staff di WABetaInfo, si tratta di un update decisamente meno interessante rispetto a quelli a cui il team di WhatsApp ci ha abituato: ricordiamo, infatti, che tra le novità in arrivo vi sono la funzione View Once (ossia la possibilità di visualizzare i video e le foto ricevuti soltanto una volta), la possibilità di scegliere la qualità di un video da condividere e la tanto attesa funzionalità multi-device (grazie alla quale sarà possibile usare il medesimo account su più dispositivi e ciò anche se quello principale non è connesso ad Internet). Nei prossimi mesi gli utenti non avranno di che annoiarsi.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.14.8 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).