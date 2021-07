Questa settimana Samsung ha lanciato due nuovi smartphone economici che vanno ad aggiungersi al vasto catalogo del produttore. Samsung Galaxy M32 e Galaxy F22 sono dispositivi dalle caratteristiche simili, ma destinati a mercati distinti.

Caratteristiche di Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32 offre un display da 6,4 pollici 720p con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, ma al momento non è noto il chipset utilizzato.

Degna di nota la considerevole batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W e in comparto fotografico composto da una fotocamera selfie da 20 MP alloggiata in un notch a forma di U e una configurazione posteriore che comprende un sensore principale da 64 MP, una fotocamera ultrawide da 8 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un obiettivo macro da 2 MP.

Disponibilità e prezzi di Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32 approderà nel Regno Unito alla fine di questo mese come opzione economica al prezzo di 269 sterline (circa 314 euro) e sarà venduto esclusivamente tramite Amazon e il sito di Samsung.

Caratteristiche di Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy F22 offre un design abbastanza simile a quello di Galaxy M32, tuttavia la scheda tecnica presenta qualche differenza. Questo smartphone è supportato da un chip MediaTek Helio G80 e offre il medesimo display, ma le opzioni di memoria includono 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione oppure 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione.

Diverso anche il comparto fotografico che presenta un sensore primario da 48 MP, un obiettivo ultrawide da 8 MP e due sensori da 2 MP per catturare informazioni sulla profondità di campo e scatti macro, mentre la fotocamera selfie è da 13 MP.

Samsung Galaxy F22 si differenzia anche per la sua enorme batteria da 6.000 mAh che supporta la ricarica rapida fino a 25 W, tuttavia il caricabatterie incluso è limitato a soli 15 W.

Disponibilità e prezzi di Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy F22 è destinato al mercato indiano e sarà venduto a partire da 12.499 rupie (circa 141 euro) tramite Samsung, Flipkart e negozi al dettaglio a partire dal 13 luglio.

