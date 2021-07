Samsung ha già annunciato che avrebbe offerto tre importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e fino a quattro anni di aggiornamenti di sicurezza per i suoi smartphone di fascia alta e alcuni dispositivi di fascia media, mentre i dispositivi rimanenti riceveranno due importanti aggiornamenti Android e tre anni di aggiornamenti software.

Gli smartphone Samsung ricevono aggiornamenti di sicurezza con cadenza mensile, trimestrale o semestrale durante il periodo di supporto e per non confondere troppo i consumatori la società ora ha rivelato il programma di aggiornamento del software per alcuni dei suoi smartphone di fascia media lanciati di recente.

Questi smartphone di Samsung riceveranno aggiornamenti trimestrali

Samsung Galaxy A22 e Galaxy A22 5G, Galaxy M32 e Galaxy F22 riceveranno aggiornamenti di sicurezza trimestrali e due importanti aggiornamenti del sistema operativo Android. La società ha elencato questi dispositivi sulla sezione del suo sito Web dedicata agli aggiornamenti software.

Samsung ha migliorato molto la sua politica di aggiornamento software nell’ultimo anno, rilasciando costantemente nuove patch di sicurezza più velocemente di Google, tuttavia non è più l’unico produttore di smartphone Android a offrire fino a quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

OnePlus ha annunciato all’inizio di questa settimana che rilascerà tre importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza per i suoi smartphone di punta.

