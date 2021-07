Gli schermi di un nuovo smartphone da gaming sono passati nei giorni scorsi presso gli uffici della EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) e secondo quanto riporta il sito 91mobiles si tratterebbe del primo smartphone dedicato al mobile gaming di OPPO, brand cinese che negli ultimi mesi sta aumentando la propria presenza sui mercati europei.

Un design particolare ma non troppo

Le immagini mostrano un dispositivo con un design che ricorda quello dei più famosi smartphone da gaming, come ad esempio ASUS ROG Phone 5, ma senza soluzioni particolarmente innovative. Niente fori nel display o notch ma una cornice superiore leggermente più spessa della media, sufficiente ad alloggiare la fotocamera frontale, una soluzione preferita per questo genere di smartphone, così da offrire uno schermo privo di interruzioni.

Nella parte posteriore si vedono due griglie triangolari, pensate per migliorare la dissipazione del calore, ma si tratta delle uniche concessioni di OPPO. Non sono visibili tasti dorsali, tipici degli smartphone da gioco, o porte USB per la connessione di accessori dedicati, come ventole di raffreddamento o batterie supplementari.

Al momento la certificazione EUIPO non fornisce dettagli tecnici sul nuovo smartphone, né fa chiarezza su quello che potrebbe essere il nome commerciale dello smartphone o la possibile data di rilascio. Non ci resta che sperare di scovarlo su qualche piattaforma di benchmark, solitamente più prodiga di informazioni tecniche, o che lo stesso produttore cinese decida di rilasciare qualche anticipazione in merito.