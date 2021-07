Alcuni clienti Iliad con sistema di rinnovo automatico dell’offerta stanno ricevendo dall’operatore telefonico un’email con la quale vengono avvisati delle modifiche apportate per rendere i pagamenti più sicuri e ciò in seguito all’entrata in vigore della relativa normativa comunitaria.

Gli utenti in questione vengono anche invitati a inserire nuovamente i dati relativi al pagamento automatico (con le informazioni sulla propria carta di credito o l’IBAN), accedendo all’area personale sul sito ufficiale dell’operatore, in modo da poter continuare a sfruttare questo sistema di addebito del costo della loro offerta.

Come aggiornare i propri dati per il pagamento automatico con Iliad

Stando a quanto viene spiegato dall’operatore telefonico, gli utenti interessati dovranno andare sul sito di Iliad e accedere all’area personale (trovate la pagina seguendo questo link) e quindi inserire nuovamente i dati relativi alla carta di credito o all’IBAN, confermando la modifica effettuata.

Una volta fatto ciò, gli utenti potranno continuare ad usare la propria offerta con il sistema di rinnovo automatico, senza la necessità di pagare alcuna somma per tale servizio ed evitando di correre il rischio di restare senza credito.

Ricordiamo che lo scorso mese sono stati diffusi i risultati di una ricerca condotta per valutare la qualità dei servizi offerti dai vari operatori telefonici italiani e, stando ad essa, Iliad è uno dei più apprezzati, anche se vi sono degli aspetti su cui deve migliorare, come la varietà delle offerte (non paragonabile, ad esempio, a quella dei principali competitor), la copertura e la potenza del segnale (ritenute non sufficienti in tutte le aree del Paese). Ad ogni modo, se si considera che parliamo di un operatore che ha esordito in Italia solo tre anni fa, i risultati conseguiti sono senza dubbio notevoli.

