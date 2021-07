AGCOM sanziona TIM e WindTre per omesso riepilogo annuale sui costi delle offerte

AGCOM ha sanzionato TIM e WindTre – ed è la prima volta in assoluto – per violazione della delibera 252/16/CONS, in quanto le compagnie telefoniche non mandano il riepilogo annuale sulle condizioni dell’offerta sottoscritta, documento utile a tenere sott’occhio le eventuali variazioni di contratto.

AGCOM sanziona TIM e WindTre: ecco perchè

AGCOM ha rilevato, su segnalazione di un operatore concorrente, che TIM e WindTre hanno ottemperato all’obbligo loro imposto dall’art. 3, co. 5, della suddetta delibera, che recita: “almeno una volta l’anno, l’operatore comunica all’utente in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte, fermo restando il diritto del consumatore di conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente“. Più dettagliatamente, TIM non avrebbe provveduto, nei termini e con le modalità previste, a fornire ad alcuni clienti di rete fissa e mobile prepagata la comunicazione annuale cui si riferisce la delibera.

La vicenda che riguarda WindTre è, del resto, del tutto simile: l’operatore arancione non avrebbe inviato la comunicazione ai clienti circa le condizioni economiche sottoscritte, limitandosi a indicare periodicamente gli strumenti di verifica delle caratteristiche dell’offerta, possibile anche tramite call center. L’uno e l’altro comportamento degli operatori telefonici, a parere dell’AGCOM, renderebbe meno agevole, per il consumatore, comprendere se siano attivi servizi sul proprio profilo mai richiesti ovvero a condizioni diverse da quelle pattuite, impedendo una comparazione con altre offerte sul mercato.

Senza dubbio, la decisione dell’AGCOM di sanzionare TIM e WindTre per violazione dell’obbligo di comunicazione del riepilogo annuale sui costi dell’offerta sottoscritta potrebbe costituire un passo in avanti verso una piena e concreta tutela dei consumatori. Basterà questa decisione a cambiare le carte in tavola?