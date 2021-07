Spesso i brevetti registrati da Xiaomi ci offrono la possibilità di scoprire i nuovi progetti a cui il colosso cinese sta lavorando e tra quelli più recenti ne troviamo anche uno che riguarda uno smartphone pieghevole che chiameremo Xiaomi Mi Fold.

Non è certo un segreto che Xiaomi abbia in progetto di lanciare nuovi telefoni pieghevoli nel 2021 e il brevetto di cui vi parliamo potrebbe avere ad oggetto uno di essi.

La domanda per tale brevetto è stata presentata il 24 febbraio 2020 presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration) e la relativa documentazione è stata pubblicata nelle scorse ore, con incluse 21 immagini, due delle quali sono rendering a colori.

Ecco il possibile design di Xiaomi Mi Fold

Come Xiaomi Mi Mix Fold, anche questo smartphone pieghevole ha uno schermo che si piega verso l’interno ma tale display flessibile continua oltre, coprendo anche il lato del dispositivo. Una volta che è stato completamente aperto, questo device mette a disposizione dell’utente un ampio schermo con le dimensioni tipiche di quelle di un tablet.

Accanto allo schermo flessibile è possibile vedere una cornice verticale (quando il device è aperto, sporge dal display mentre da chiuso si allinea alla scocca), nella quale trova posto la fotocamera selfie (che sembra poter contare su più di un sensore).

Sulla parte posteriore è visibile anche un comparto fotografico con allineamento verticale mentre il pulsante di accensione/spegnimento sembra essere posizionato in alto. Il device pare che possa anche contare su un doppio altoparlante (uno in alto e uno in basso) e su una porta USB Type-C posizionata nella parte bassa.

In attesa di scoprire se questo sarà il design del prossimo smartphone pieghevole di Xiaomi, il cui lancio è in programma per il quarto trimestre del 2021, potete guardare la documentazione relativa a tale nuovo brevetto seguendo questo link.