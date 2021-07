Si chiama Realme GT 2 ed è il prossimo smartphone di punta del produttore asiatico, device destinato al non semplice compito di succedere a Realme GT.

Stando alle ultime indiscrezioni, Realme sarebbe già al lavoro sulla seconda generazione dello smartphone e pare che il produttore abbia in progetto di puntare anche per tale modello sul migliore processore disponibile al momento del suo lancio.

Realme GT 2 con CPU Qualcomm Snapdragon 895

Se per la prima generazione, infatti, Realme ha deciso di scegliere la CPU Qualcomm Snapdragon 888, per Realme GT 2 la scelta del produttore asiatico dovrebbe ricadere su Qualcomm Snapdragon 895, ossia il prossimo processore di punta dell’offerta di Qualcomm, il cui lancio è in programma per l’ultimo trimestre del 2021.

A confermare l’inizio dei lavori relativi a Realme GT 2 e la scelta del processore che animerà tale device è stato Wang Wei Derek, Presidente di Realme, azienda che pare si prepari a lanciare anche Realme GT Master Edition per provare a conquistare chi è alla ricerca di un device un po’ più economico.

Ma i progetti di Realme sono ambiziosi e una conferma è rappresentata dalle voci secondo cui il produttore starebbe valutando di allearsi con Kodak.

Al momento è presto per sbilanciarsi sulle possibili caratteristiche di Realme GT 2 ma lo smartphone dovrebbe ricalcare la dotazione della prima generazione, tra i cui punti di forza vi sono un display AMOLED da 6,43 pollici (con supporto HDR10+, risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz), un processore Qualcomm Snapdragon 888, 8 o 12 GB di RAM di tipo LPDDR5, 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da uno ultra grandangolare da 8 megapixel e uno macro da 2 megapixel), una fotocamera frontale da 16 megapixel e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 65 W).

Sarà interessante scoprire se il prezzo di lancio di Realme GT 2 sarà aggressivo come quello del suo predecessore.

