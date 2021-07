Xiaomi Mi Smart TV P1 50 e 55 pollici sono in offerta su Amazon a prezzi ottimi

Nel mondo della tecnologia le offerte non mancano mai, specialmente su Amazon e quelle che vi segnaliamo oggi riguardano due smart TV della serie Xiaomi Mi TV P1, proposte a prezzi decisamente interessanti.

Offerte Xiaomi Mi TV P1 su Amazon: prezzi minimi

Presentata lo scorso mese di maggio, la serie di smart TV – con sistema operativo Android TV – Xiaomi Mi TV P1 comprende modelli da 32, 43, 50 e 55 pollici e più di recente è stata protagonista anche dell’Amazon Prime Day 2021.

In questo momento i due modelli più grandi della serie, ovvero quelli da 50 pollici e 55 pollici, sono in offerta su Amazon a prezzi ottimi, entrambi con la formula “Venduto e spedito da Amazon” ed entrambi con spedizione Prime inclusa. In tutti e due i casi, si tratta dei prezzi minimi. Ecco i link per approfittarne subito:

Approfitterete di queste offerte per acquistare una nuova smart TV? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di dare un’occhiata alla nostra guida dedicata.