Samsung Good Lock è senza ombra di dubbio uno dei software più importanti per uno smartphone/tablet del colosso sudcoreano che, tramite appositi moduli, permette di modificare anche in maniera estesa l’aspetto della UI della One UI e in generale l’esperienza utente.

Un mondo di novità in arrivo

In una recente intervista, Park Ki-yong, Yoon Seong-ju e Lee Ah-reum, membri del team che si occupa dello sviluppo di Samsung Good Lock, hanno annunciato diverse novità che faranno sicuramente piacere agli utenti. Innanzitutto apprendiamo che l’applicazione verrà estesa a nuovi mercati: se ad oggi l’app è disponibile in una manciata di paesi, nonostante abbia comunque raggiunto quasi 40 milioni di download complessivi, sono molti i paesi in cui Samsung Good Lock non è disponibile.

I tre membri del team hanno anche annunciato che ben presto saranno introdotte nuove funzionalità su Samsung Good Lock. Senza entrare troppo nei dettagli, scopriamo che in futuro sarà possibile creare sticker personalizzati per la tastiera Samsung, modificare a proprio piacimento le icone delle applicazioni e in definitiva migliorare di molto l’aspetto di personalizzazione dei temi.

Sebbene i tre membri del team non abbiano specificato quando queste novità verranno introdotte, è lecito presupporre che l’arrivo di Android 12 questo autunno combacerà con l’implementazione di molte delle feature discusse nell’articolo.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Samsung