Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartphone Android del 2021, un concentrato di tecnologia e stile come solo il colosso sudcoreano riesce a realizzare. In queste ore vi segnaliamo una incredibile offerta per lo smartphone, nella sua versione con specifiche al top con 512 GB di spazio interno e 16 GB di RAM.

Prezzo incredibile per uno smartphone incredibile

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G può contare su un display Dynamic AMOLED 2X mozzafiato da 6,8 pollici a risoluzione WQHD+ (3200 x 1440 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il cuore dello smartphone è il processore Exynos 2100, finalmente in grado di tenere il passo rispetto alla versione USA con Qualcomm Snapdragon 888, accompagnato in questo caso da 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di memoria interna. Di altissimo livello anche la componente fotografica con cinque sensori e poi, ovviamente, Android 11 con la personalizzazione One UI 3.1.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è in offerta al link sottostante a 1.226 euro, anziché 1.459 euro, con uno sconto pari al 16%.

