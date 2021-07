La prima regola che bisognerebbe sempre rispettare se si lavora al PC, è di comprare una buona lampada in grado di illuminare correttamente la postazione di lavoro. Quest’oggi vi consigliamo di prendere in considerazione una buona offerta Amazon per quanto riguarda una lampada LED smart da scrivania che, nonostante il prezzo molto economico, presenta un gran numero di funzioni interessanti.

Una buona offerta per una lampada smart multifunzione

La lampada da scrivania non solo è dotata di cinque livelli di luminosità e cinque temperature colore differenti (da 2700 a 6000 K), ma dispone anche di una basetta di ricarica wireless ideale per mettere in carica il proprio smartphone mentre si lavora, senza avere sulla scrivania un ulteriore cavo da intralcio.

Volendo, però, il retro della basetta della lampada LED smart da scrivania dispone anche di una porta USB (5V/1-2A) ideale per mettere in carica un vasto numero di dispositivi. La funzione, se sfruttata assieme alla basetta di ricarica, vi offre la possibilità tenere in carica lo smartphone e lo smartwatch in maniera intelligente.

La lampada LED da scrivania è disponibile in offerta a 19,99 euro, anziché 26,99 euro, al link sottostante.

