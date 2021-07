Secondo quanto riferito, Realme sta collaborando con Kodak per il suo prossimo smartphone di punta Realme GT Master Edition. Nel frattempo sembra che la collaborazione tra Leica e Huawei sia sul viale del tramonto.

Realme potrebbe allearsi con Kodak

Diversi informatori affermano che Realme ha chiesto a Kodak di prestare la sua esperienza come produttore di fotocamere per collaborare alla progettazione della fotocamera dell’ammiraglia Realme GT Master Edition. La società di fotografia avrebbe deciso di accettare l’offerta e la partnership potrebbe essere annunciata molto presto.

Al momento non è possibile affermare se questa sia solo una strategia di marketing o se Realme è determinata a migliorare la sua offerta per il futuro. Lo scopriremo nei prossimi mesi.

Leica potrebbe non essere più esclusiva di Huawei

Il produttore di fotocamere tedesco collabora con Huawei dal 2016 per integrare gli obiettivi Leica negli smartphone Huawei, comprese le serie P e Mate. La cooperazione tra le due aziende si è notevolmente rafforzata negli ultimi anni ed entrambe sono andate di pari passo al meglio delle loro capacità.

Si prevede inoltre che la prossima serie Huawei P50 presenterà il sistema di fotocamere in collaborazione con Leica, tuttavia sembra essere l’ultima collaborazione tra le due società.

Anche se non ci sono conferme ufficiali in merito, sembra che Leica sia alla ricerca di una partnership multimarca con produttori di smartphone come Xiaomi, HONOR e Sharp.

Recentemente Sharp ha lanciato lo smartphone AQUOS R6 dotato di un sensore principale da 1 pollice, la dimensione più grande tra tutti gli smartphone presenti sul mercato.

Lo smartphone è basato sul SoC Snapdragon 888, offre un display a 120Hz ed è alimentato da una batteria da 5000 mAh, tuttavia i rapporti online suggeriscono che seppur con il sensore più grande questo dispositivo è privo di una potente ottimizzazione e di un’avanzata capacità di elaborazione delle immagini, il che non ha senso per i consumatori.

