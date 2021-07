Recensione OUKITEL K15 Plus – OUKITEL si differenzia dalle altre aziende cinesi minori perché riesce a proporre prodotti dal costo contenuto che nel complesso non vanno male, anzi che riescono a offrire una buona esperienza utente. Così abbiamo deciso di provare anche OUKITEL K15 Plus, uno smartphone corazzato che riesce a proporre un buon software, un buon hardware e un’esperienza utente piacevole, nonostante sia un rugged pensato principalmente per le operazioni basilari in condizioni estreme e dal prezzo contenuto. Bando alle ciance però, vediamo come va OUKITEL K15 Plus.

Hardware & Connettività

Che OUKITEL K15 Plus sia uno smartphone di sostanza è evidente già dalla scheda tecnica, che è completa, basilare ed equilibrata al punto giusto. Può contare su una scheda tecnica da perfetto smartphone di fascia entry-level:

display da 6,52 pollici con risoluzione di 720 x 1600 pixel;

SoC MediaTek MT6761 con CPU quad core da 1,8 GHz;

RAM da 3 GB e memoria interna di archiviazione, espandibile con microSD, da 32 GB;

fotocamera posteriore con tre sensori da 13 e 2 MP e VGA;

fotocamera anteriore da 5 MP;

batteria da 10000 mAh con ricarica rapida 9 V- 2 A;

OS Android 10;

connettività dual-SIM, 4G con B20, Bluetooth 5, Wi-Fi dual-band, USB Type-C, A-GPS, NFC, GLONASS e Galileo;

sensori: gravità, prossimità, luminosità, impronte digitali, giroscopio, magnetometro e LED di notifica.

Una scheda tecnica, come potete vedere, completa e ben equilibrata, per un utilizzo dello smartphone a 360 gradi. Non manca nemmeno il supporto alla connettività NFC per i pagamenti digitali.

Parte telefonica e antenne

Niente da dire, si comporta bene sotto ogni profilo. L’audio in capsula auricolare è alto e chiaro, la ricezione telefonica è buona e senza problemi e il Bluetooth, l’A-GPS, l’NFC e il Wi-Fi funzionano bene. Nulla da segnalare, tutto funziona bene ed è nella norma della sua categoria.

Prestazioni

Anche qui OUKITEL K15 Plus ne esce discretamente bene. L’hardware, nonostante non sia chissà che, è buono e questo si riflette sulle prestazioni e sull’utilizzo del software: OUKITEL K15 Plus è abbastanza veloce, non mostra mai rallentamenti e fa girare tutto nel modo giusto e con estrema piacevolezza, ovviamente in rapporto alla sua scheda tecnica. Nell’uso di tutti i giorni non mostra problemi. L’unico neo da segnalare è il lettore di impronte digitali: comodissimo perché installato nella parte alta della scocca posteriore, ma pressoché inutile perché poco preciso e lento (solo raramente rileva l’impronta).

Ergonomia, Design & Materiali

Beh, qui c’è ben poco da dire di OUKITEL K15 Plus. E’ un rugged-phone vero e proprio e quindi è brutto, molto brutto, grosso, pesante e costruito molto bene. Non è uno smartphone che si fa utilizzare con una sola mano e che si distingue per eleganza, però è costruito in plastica e metallo, con viti a vista, e risulta un vero e proprio mattone in mano. Le sue dimensioni sono di 170,2 x 77,9 x 15,95 mm e il suo peso è di 320 g.

Display, Audio & Multimedia

OUKITEL K15 Plus sfoggia un bel display da 6,52 pollici sulla superficie anteriore, protetto da cornici robuste e da un vetro Gorilla Glass, che offre una buona definizione, una luminosità elevata e una buona taratura dei colori. Nulla da dire perché per la fascia di prezzo è davvero un bel display, anche sotto la luce diretta del Sole. E sulla stessa lunghezza d’onda è il suo grosso speaker inferiore, che offre un audio alto, abbastanza chiaro e con degli alti molto pronunciati.

Fotocamera

Perde abbastanza con il comparto fotografico, nonostante sulla carta offra una fotocamera posteriore con tre sensori, di cui il principale da 13 MP. OUKITEL K15 Plus, infatti, non è uno smartphone pensato per le fotografie e i video, nonostante non se la cavi malissimo. Monta un’applicazione fotocamera MediaTek, con tutti i suoi soliti contro (fra cui una messa a fuoco lenta, una bassa velocità di scatto e la tendenza a sovraesporre le parti chiare), che riesce ad acquisire foto sufficienti con una buona illuminazione e mediocri nel caso in cui si usi il potentissimo flash LED. Sfortunatamente però le foto presentano quasi sempre colori non troppo vividi, una definizione non altissima e diverso rumore. E lo stesso è per i video, che però vengono registrati con una buona stabilizzazione e con un audio abbastanza alto. Niente di tragico per i social e per dei ricordi al volo, però è bene non aspettarsi un comparto fotografico di qualità. Dopotutto è pur sempre un rugged-phone e quindi deve fare altro nel migliore dei modi.

Batteria & Autonomia

OUKITEL K15 Plus è un campione in questo aspetto e il merito è senz’altro della batteria da 10000 mAh, senza nulla togliere a OUKITEL. Fa registrare, senza troppi accorgimenti, oltre 10 ore di display acceso con qualsiasi tipo di utilizzo. Offre, avendo Android 10, le solite impostazioni stock di risparmio energetico, ma sono praticamente inutili vista la capacità della batteria.

Software

Bene e male di OUKITEL K15 Plus, perché ci sono aspetti positivi e negativi. Fa girare Android 10 più o meno quasi stock, al cui interno ci sono le solite applicazioni di Google in formato AOSP, le solite personalizzazioni di MediaTek e le solite parti non tradotte in lingua inglese. È discretamente veloce, reattivo e non mostra quasi mai rallentamenti, gira abbastanza bene. Al di là di quanto detto, perché è il solito software che gira sui chipset MediaTek, dobbiamo aggiungere alcuni aspetti che ci sono piaciuti molto: c’è lo sblocco col volto, che funziona discretamente bene in ambienti ben illuminati, ci sono delle utilissime gesture sul lettore di impronte digitali, che permettono di tornare indietro e alla home, di rispondere al telefono, di scattare foto e di eseguire altre operazioni, che funzionano davvero bene, e un’applicazione che al suo interno contiene una bussola, una livella, un goniometro, una lente di ingrandimento e altri strumenti utili, ad esempio, durante un’escursione o su un cantiere. C’è anche un pedometro, per tenere traccia dei passi percorsi. OUKITEL K15 Plus quindi è un rugged-phone dentro e fuori, con piccoli accorgimenti software che risultano sicuramente utili e apprezzabili.

In conclusione

OUKITEL K15 Plus è uno smartphone che funziona molto bene e fa tutto quello che promette, offrendo una super autonomia e il plus della resistenza a urti. Non offre un comparto fotografico di qualità, ma non è nato per questo. L’unico suo vero limite è l’aspetto fisico e cioè design, peso e dimensioni, poiché non è un prodotto adatto a tutti e a un uso giornaliero e giovanile.