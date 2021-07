Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte da Google in alcuni suoi servizi popolari come Google Contatti, Google Lens, App Google e Google Chrome.

Google Contatti su Android ottiene il Cestino

A distanza di un anno dall’introduzione del Cestino per la versione Web di Google Contatti, questa comoda funzionalità arriva anche sull’applicazione dedicata ai dispositivi Android.

Ricordiamo che si tratta di una funzione in virtù della quale, nel momento in cui viene cancellato un contatto, questo rimane accessibile (e recuperabile) per 30 giorni: in sostanza, grazie a tale sistema gli utenti hanno la possibilità di evitare di perdere delle informazioni importanti per errore.

Gli utenti, inoltre, dal Cestino di Google Contatti hanno anche la possibilità di rimuovere definitivamente un contatto eliminato e ciò senza attendere il periodo di 30 giorni.

Non è chiaro quando di preciso tale feature sia stata implementata nell’app Android di Google Contatti ma ciò dovrebbe essere avvenuto nelle ultime settimane.

Piccole modifiche per Lens

Il team di Google Lens ha introdotto alcune piccole modifiche che hanno come obiettivo quello di semplificare il funzionamento della ricerca visiva e rendere questo servizio più popolare.

Quando si cattura un’immagine, l’interfaccia mostra ora una sua visione panoramica, così da poter vedere la scena intera e nella parte bassa viene mostrato un carosello di azioni in evidenza (per esempio Copia testo, Cerca testo e Traduci).

Dopo aver effettuato una selezione, l’app visualizza il precedente pannello dei risultati ma gli utenti hanno anche la possibilità di rimpicciolire e cercare nuovamente l’immagine.

Queste modifiche sono state individuate nella versione 12.25 beta di App Google, che può essere scaricata da APK Mirror.

Novità anche per App Google

E sempre a proposito di App Google, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha apportato qualche piccola modifica alla sua interfaccia per renderla coerente con quella delle altre app dell’azienda.

Per esempio, per accedere alle Impostazioni con la nuova versione dell’app sarà necessario selezionare l’immagine del profilo dell’utente nell’angolo in alto a destra.

Inoltre è stata rimossa dalla parte bassa la scheda Altro ed è stato cambiato il font usato in varie parti dell’applicazione.

Probabilmente tali modifiche sono frutto di un aggiornamento lato server (non è chiaro se in rilascio per tutti gli utenti o ancora in fase di test con un ristretto numero di persone).

Google Chrome mostra i siti più visitati

Chrome sta iniziando ad implementare una nuova funzionalità in virtù della quale è in grado di riconoscere i siti più visitati dall’utente, in modo da mostrarglieli con appositi suggerimenti tramite nuove icone nella Omnibox.

Alcuni utenti stanno iniziando a vedere queste icone circolari prima dell’inserimento del testo nella barra di ricerca del browser.

Pare che questa modifica venga implementata su tutte le versioni del browser attraverso un aggiornamento lato server ma è possibile procedere alla sua attivazione (o disattivazione) manualmente attraverso l’apposito flag: chrome://flags/#omnibox-most-visited-tiles.

