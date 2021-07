NTmobile torna a far parlare di sé lanciando, nel tentativo di conquistare nuovi clienti, una serie di offerte per l’estate: da oggi – fino a nuova comunicazione – sono infatti disponibili le tre offerte tariffarie Summer 21 a 5,99 euro al mese, You&Me a 7,99 euro al mese e Special 120 a 9,99 euro al mese.

NTmobile Summer 21, You&Me e Special 120: il bundle delle offerte e i relativi costi

NTmobile Summer 21 include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 40 GB di traffico internet su rete 4G di Vodafone (con velocità massima fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload) al costo, come detto, di 5,99 euro al mese.

Come Summer 21, anche NTmobile You&Me prevede minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma mette a disposizione 50 GB di traffico internet su rete 4G di Vodafone (con i limiti di cui sopra) a soli 7,99 al mese. Tutti i nuovi clienti NTmobile che acquistano online l’offerta You&Me riceveranno in regalo anche una seconda SIM con il primo mese di offerta in omaggio.

Dulcis in fundo, ecco NTmobile Special 120, che offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 120 GB di traffico internet su rete 4G di Vodafone (con velocità massima fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload) al costo di 9,99 euro al mese.

E’ bene precisare che, salvo ripensamenti, le offerte You & Me (attivabile solo dai nuovi clienti) e Summer 21 (attivabile da tutti) saranno in commercio fino al 31 luglio 2021. Per tutte le informazioni potete recarvi sul sito ufficiale di NTmobile. Allora cosa pensate delle nuove offerte “estive” dell’operatore virtuale?

