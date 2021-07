Torniamo a occuparci di Feder Mobile, nuovo operatore telefonico che nel mese di maggio ha annunciato l’imminente esordio nel nostro Paese sulla rete 4G di Vodafone e il cui team ci ha tenuto a mettere in risalto quanto l’azienda ci tenga a puntare l’attenzione sulla trasparenza e sulla lealtà commerciale attraverso offerte chiare, trasparenti e prive di costi nascosti.

E in effetti le prime indiscrezioni sulle possibili offerte di Feder Mobile hanno stuzzicato la curiosità degli utenti, con varie soluzioni con prezzi di partenza di 3,99 euro (con 1.000 minuti verso tutti i numeri nazionali, 30 SMS e un quantitativo di traffico dati non noto).

L’esordio di Feder Mobile in Italia si avvicina

E a conferma del sempre più vicino esordio ufficiale nel nostro Paese di questo nuovo operatore vi è l’avvio di un’iniziativa promozionale che ha ad oggetto alcune auto della gamma Mini con il logo di Feder Mobile, che nei prossimi giorni gireranno in lungo e in largo per l’Italia.

Sempre più persone, pertanto, nelle prossime settimane inizieranno a prendere familiarità con il logo del nuovo operatore telefonico, caratterizzato dai colori blu, verde, arancione e viola.

Ricordiamo che inizialmente l’esordio dell’operatore in Italia era previsto entro la fine di giugno ma, a causa di problemi di natura amministrativa, è stato necessario rinviarlo e, stando alle ultime indiscrezioni, già durante la prossima settimana i primi utenti dovrebbero avere la possibilità di provare questo nuovo protagonista del mondo della telefonia.

Feder Mobile avrà anche una propria applicazione ufficiale, che in occasione dell’esordio dell’operatore in Italia sarà resa disponibile per gli utenti Android e quelli iOS.

Sarà interessante scoprire quale potrà essere l’accoglienza che gli utenti decideranno di riservare all’ennesimo operatore che decide di scendere in campo in un settore così affollato e competitivo come quello della telefonia.

