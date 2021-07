C’è voluto un bel po’ di tempo in più rispetto al previsto, Samsung lo aveva annunciato più di un anno fa, ma alla fine Samsung TV Plus arriva finalmente su smartphone e tablet della serie Samsung Galaxy. Dopo essere stato lanciato in Germania e Regno Unito, oltre che negli USA, da oggi anche gli utenti italiani possono godersi i 46 canali gratuiti del servizio.

Samsung TV Plus in Italia

Se finora era necessario utilizzare una smartphone TV del colosso per accedere al servizio completamente gratuito, ora i possessori degli smartphone Samsung Galaxy più recenti possono installare l’applicazione, Samsung o dal Galaxy Store, e iniziare a gustarsi i tantissimi contenuti gratuiti a disposizione.

Nel proprio comunicato stampa Samsung parla esplicitamente dei dispositivi delle serie Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 20, ma è probabile che l’applicazione sia disponibile anche per tutti i modelli più recenti della compagnia asiatica. Tra i canali disponibili troviamo Vevo Pop, Clubbing TV, Fashion TV, Italian Fishing TV, Sportoutdoor TV, Motor 1 TV, Brindiamo!, Cinema Segreto, Bizzaro Movies, CG TV, Dark Matter Film e TV, Mondo TV Kids, Planeta Junior, Yamato Animation, Euronews Live, Bloomberg TV+, Teletubbies, Televisa Telenovelas e Cuore Ribelle, ma la lista è decisamente più lunga.

Da sottolineare che Samsung TV Plus offre anche la possibilità di continuare a guardare i contenuti in una finestra galleggiante, che può essere spostata a piacimento sullo schermo, per aprire altre applicazioni senza però perdere quello che state seguendo.

TV Plus anche su Samsung O

Il servizio multimediale sbarca anche su Samsung O, il servizio accessibile dalla home page degli smartphone Galaxy con uno swipe verso destra, che si arricchisce della nuova scheda Watch. Il software, disponibile sugli smartphone Galaxy con Android 11, permette di accedere a notizie, approfondimenti, giochi e ora anche i video proposti da Samsung TV Plus.

La fruizione di ogni contenuto è completamente gratuita, come ci ricorda Samsung stessa per voce di Cristina Sala, Senior Business Development Manager Italy per TV Plus:

“L’utente e le sue esigenze sono sempre al centro di tutto quello che facciamo. Il lancio di Samsung TV Plus e Samsung O su smartphone e tablet in Italia ci consentirà di offrire agli utenti ulteriori contenuti, anche quando sono in movimento e rispondendo ad ogni stile di vita. Gli utenti possono fruire dell’intrattenimento con flessibilità, personalizzando la propria esperienza visiva con TV Plus, aggiornandosi sulle ultime notizie, guardando svariati film e serie TV, vari canali musicali, di animazione, sport e outdoor, lifestyle e intrattenimento, dedicandosi ai giochi e, nei prossimi mesi, ascoltando all’istante anche podcast con Samsung O. Queste app garantiranno agli utenti l’accesso gratuito a contenuti di alta qualità, in ogni momento, a casa o in movimento.””

Il roll out della nuova scheda su Samsung O ha perso il via ieri e potrebbe richiedere qualche giorno per raggiungere tutti i dispositivi in commercio. Se non lo trovate installato nel vostro Samsung potete installarlo gratuitamente dal Galaxy Store di Samsung.