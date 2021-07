Oggi Instagram è conosciuto in tutto il mondo come il social network per condividere foto e anche video con i propri amici (e non solo). Questo, secondo Adam Mosseri, CEO di Instagram, non rappresenta il futuro della compagnia.

I video sono il futuro di Instagram

Infatti, in un video postato sul proprio account Instagram e anche su Twitter, il CEO ha svelato quale sarà il futuro del social network lasciando intendere che prenderà spunto dal successo ottenuto da TikTok e YouTube. “Ad oggi siamo focalizzati su quattro aree: creators, video, shopping e messaggistica“, dichiara il CEO in un tweet.

La compagnia è da ormai diversi mesi impegnata in una svolta che pende di più verso la fruizione di contenuti video – vedi i video Reels e IGTV – che di condivisione di fotografie, e lo stesso Mosseri ha confermato la volontà dell’azienda di “abbracciare i video in maniera ancora più plateale“.

Stanno per arrivare contenuti per soli fan?

Parlando di cambiamenti e novità che interesseranno Instagram, lo sviluppatore Alessandro Paluzzi (@alex193a) ha scovato la feature “Exclusive Stories” che, come rilancia TechCrunch, sarebbe la risposta dell’azienda alla funzioneSuper Follow di Twitter.

In base alle immagini relative alla feature, Exclusive Stories permetterà ai content creator di condividere contenuti esclusivi che saranno molto probabilmente disponibili solo per gli iscritti. Infatti, nel caso in cui un utente “normale” volesse guardare il contenuto condiviso da un content creator, un banner annuncia che solo i “fan” hanno possibilità di farlo.

Si tratta di una chiara indicazione di dove l’azienda si stia spingendo, sebbene la feature non è detto che verrà implementata considerando che si tratta di informazioni facenti riferimento ad un test interno.

