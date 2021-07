L’operatore virtuale ho. Mobile, che da poco ha festeggiato i tre anni, decide di prorogare l’offerta ho. Mobile Summer Edition.

ho. Mobile Summer Edition è ancora disponibile

ho. Mobile 5.99 Summer Edition offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati su rete 4G a 5,99 euro al mese, senza costi di attivazione. Il costo della SIM ricaricabile è pari a 0,99 euro e volendo è possibile riceverla al proprio domicilio oppure acquistarla presso le edicole convenzionate al prezzo di 6,99 euro (compreso del primo mese di ricarica e della nuova SIM).

Attiva ho. Mobile 5.99 Summer Edition

Ecco il premio di luglio per Più Passi che Giga

Dopo il codice sconto del 35% da utilizzare sul sito di Rebook per il mese di giugno, ho. Mobile Più Passi che Giga del mese di luglio permette di ottenere un ottimo sconto per acquistare prodotti sul sito e sull’app del brand Adidas.

Entrando nel dettaglio, se allo scadere del mese di luglio avrete accumulato più GigaPassi che giga consumati – 1GigaPasso equivala a 10.000 passi effettuati -, potrete ottenere il regalo in palio per questo mese. Si tratta di un codice sconto del 30% per gli acquisti effettuati sul sito ufficiale Adidas o del 35% di sconto per gli acquisti tramite l’app ufficiale, con spedizione gratuita per ordini superiori ai 50 euro.

Il codice promozione sarà valido dal 1° al 31 agosto 2021 e potrà essere utilizzato solo una vota.

Scopri ho. Più Passi che Giga

