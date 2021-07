Oltre all’arrivo del widget di Google Chrome per Android a cui sta lavorando il team di Google, in queste ore scopriamo alcune novità all’interno dell’APK relativo alla versione 5.49 di Google Foto.

Sta per arrivare il widget di Google Foto

Il team di XDA, infatti, studiando il codice dell’applicazione di Google, ha scoperto alcune stringhe facenti riferimento al widget di Google Foto per le foto ricordo, del tutto in linea con quello disponibile anche su iOS.

<string name=”photos_widget_account_not_found”>Account not found</string>

<string name=”photos_widget_description”>Rediscover moments from Google Photos</string>

<string name=”photos_widget_label”>Your memories</string>

<string name=”photos_widget_loading”>Loading…</string>

<string name=”photos_widget_no_logged_in_account”>Please add your Google Account before setting up the Google Photos widget</string>

<string name=”photos_widget_one_year_ago_title”>1 year ago</string>

<string name=”photos_widget_select_an_account”>Select an account</string>

<string name=”photos_widget_this_week_subtitle”>This week</string>

All’interno delle stringhe si fa esplicito riferimento al widget di Google Foto tramite cui “riscoprire i ricordi da Google Foto” provenienti dalla settimana in corso o dall’anno precedente, ma è probabile che permetterà di riscoprire i ricordi anche di ulteriori finestre temporali.

Sebbene la versione 5.49 sia già disponibile tramite il badge del Play Store sottostante, non è stato possibile attivarlo per testarlo. È probabile che sia necessario attendere un ulteriore aggiornamento lato server che a questo punto potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Download Google Foto