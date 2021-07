Continuiamo a occuparci di Google Discover, servizio del colosso di Mountain View protagonista di qualche novità negli ultimi giorni.

Ad aprile Google ha iniziato a implementare una riprogettazione del feed Discover disponibile a sinistra della maggior parte delle schermate iniziali di Android e, dopo averla messa a disposizione degli utenti con Android 12, il colosso di Mountain View la sta ora portando anche sui dispositivi con una versione dell’OS meno recente.

Come cambia l’interfaccia grafica di Google Discover

In seguito a tale riprogettazione grafica, gli articoli Discover non vengono più inseriti in singole schede con uno stile completamente flat sia per la visualizzazione in primo piano che per lo sfondo e il nuovo look crea un effetto un po’ più moderno.

Ma la modifica più grande è rappresentata da ciò che viene mostrato: le storie, infatti, non sono più accompagnate dalla prima riga dell’articolo e tutto ciò che viene visualizzato è un’immagine di copertina, un titolo e la pubblicazione, seguiti da quando è stata pubblicata e dalle varie opzioni disponibili (mettere un cuore, condividere e modificare il feed).

A seguire due screenshot della vecchia versione e due di quella nuova:

Previous Next Fullscreen

Non è chiaro se tale riprogettazione grafica renderà gli utenti più propensi a fare clic sui contenuti ma senza dubbio pone maggiore enfasi sui titoli e sulle immagini per i creatori di contenuti.

Come provare la nuova grafica

Il nuovo look di Google Discover è in fase di rilascio per gli utenti Android 11 (o release precedente dell’OS) che hanno installato la versione 12.25 beta di App Google.

Chi desidera provare tale novità può accedere al programma beta di App Google (trovate la pagina ad esso dedicata sul Google Play Store seguendo questo link) oppure scaricare il file APK della beta della versione 12.25 da APK Mirror e procedere alla sua installazione manuale (lo trovate seguendo questo link).