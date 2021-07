Google Assistant è senza ombra di dubbio uno tra gli assistenti digitali più funzionali e precisi a nostra disposizione, ma alcune volte si spinge a registrare l’audio circostante all’oscuro degli utenti. La conferma di questa incredibile notizia arriva direttamente da Google che, come riporta IndiaToday, ha affermato che ogni tanto l’assistente digitale registra l’audio da smartphone o smart speaker anche quando non viene utilizzata la keyword “Ok Google” o “Hey Google” e che alcune volte i suoi dipendenti ascoltano le registrazioni audio.

Assistant registra l’audio circostante

Purtroppo non conosciamo il motivo per cui Google Assistant registri l’audio circostante anche senza l’utilizzo della parola chiave, ma è chiaro che questo comportamento apre un enorme dibattito per quanto riguarda la sicurezza della privacy di tutti gli utenti. Un membro del governo indiano, interessato a scavare fino in fondo a questa situazione, ha affermato che “Nei suoi termini e condizioni, Google afferma chiaramente che le registrazioni audio tra gli utenti e i loro smart speaker e dispositivi Google Assistant sono registrate e archiviate. Ma i termini non menzionano che i suoi dipendenti possono ascoltare estratti da queste registrazioni. Inoltre, Google, nella sua politica sulla privacy, afferma che condividerà le informazioni personali al di fuori di Google quando avrà il consenso degli utenti. Questa è una grave violazione della privacy degli utenti.”

Un altro membro del Ministro dell’Elettronica e della Tecnologia ha annunciato che si interesserà personalmente di comprendere “per quale motivo le aziende come Google non cancellano tutte le registrazioni audio per legge delegando invece la questione agli utenti.”

Cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

