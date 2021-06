Totale crollo di prezzo per Xiaomi Mi 11 Lite nella versione 4G: il produttore cinese infatti ha deciso di scontarlo nelle ultime ore dal suo prezzo di listino, 329,90 Euro a quasi la metà del prezzo. Una super offerta che potrebbe ben presto terminare e che comprende tutte le colorazioni del prodotto.

Xiaomi Mi 11 Lite in super offerta su mi.com

L’offerta in questione permette di acquistare l’ottimo smartphone Xiaomi Mi 11 Lite, in versione 4G, con 6-64 GB di memoria e nella colorazione Boba Black, Blu o Rosa Pesca, al super prezzo di 199,90 euro, al posto di 329,90 euro, dal negozio ufficiale mi.com. Per approfittarne non è necessario alcun codice sconto particolare, basta aggiungerlo a carrello ed acquistarlo..

Xiaomi Mi 11 Lite, vi ricordiamo, è uno smartphone nuovo e presentato in Italia poche settimane fa, che può contare, per esempio, sul SoC Snapdragon 732G, su 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage UFS 2.2, su un display AMOLED Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,55 pollici a 90 Hz e una batteria da 4250 mAh.

Parliamo quindi di un prodotto di tutto rispetto e ben fornito, che a circa 200 euro fa venire l’acquolina in bocca e potrebbe essere il best-buy di questo periodo. Ma non indugiamo oltre e vi rimandiamo alla pagina d’acquisto, raggiungibile col link qua sotto (non dimenticate di usare il codice sconto).

Acquista Xiaomi Mi 11 Lite a 199 Euro (click su mi 11 lite, poi acquista ore e selezionate la versione 64GB)

Di seguito potete vedere la nostra recensione dove non lo consigliavamo al prezzo di listino, troppo alto, ma a questa cifra è indubbiamente un best buy (come detto a fine video).

Vai a: recensione Xiaomi Mi 11 Lite