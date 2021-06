Il team incaricato dello sviluppo di WhatsApp beta è più che mai impegnato a rilasciare aggiornamenti quasi ogni giorno. In queste ore l’azienda pubblica l’aggiornamento alla versione 2.21.14.3 andando a ripristinare una funzione che era stata evidentemente rimossa per errore nelle versioni precedenti.

Novità aggiornamento 2.21.14.3 di WhatsApp beta

Un paio di giorni fa il team di WhatsApp rilasciava la versione 2.21.13.17 del client beta con una feature insolita e inaspettata: gli account Business di WhatsApp non mostravano il loro stato online e l’ultimo accesso su dispositivi Android. La versione 2.21.14.3, presentata in queste ore, torna a concentrarsi su questa feature correggendo quello che era molto probabilmente un errore causato dalla beta.

Installando la nuova versione di WhatsApp beta, infatti, tutti gli account Business vedranno nuovamente comparire il proprio stato online e l’ultimo accesso.

Come aggiornare WhatsApp beta

La versione 2.21.14.3 di WhatsApp beta è attualmente in propagazione per tutti gli utenti che sono registrati al canale beta sul Play Store. Nel caso in cui non dovesse essere ancora disponibile per il vostro smartphone, potete aggirare l’ostacolo installando manualmente l’APK della versione 2.21.14.3 scaricandolo dal link di APK Mirror sottostante:

Scarica WhatsApp beta 2.21.14.3

