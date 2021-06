TCL è soltanto alla sua seconda generazione di smartphone Android di punta ma il produttore ha già fatto intendere di avere progetti ambiziosi ed è riuscito ad affermarsi tra i brand in crescita del panorama mobile, soprattutto nelle fasce media e entry-level.

Si tratta di un settore in cui spesso gli aggiornamenti vengono messi in secondo piano e pare che TCL non abbia in programma di rivoluzionare il trend con i dispositivi della serie TCL 20.

Nelle scorse ore il produttore ha confermato quelli che sono i suoi piani di rilascio di update per TCL 20 Pro 5G, TCL 20S e TCL 20 SE, precisando che tali smartphone potranno contare su due anni di aggiornamenti di sicurezza, ossia la durata standard quando si parla di dispositivi Android.

Gli aggiornamenti degli smartphone della serie TCL 20

Il modello più interessante della serie, ossia TCL 20 Pro 5G (lanciato in Europa al prezzo di 549,90 euro), oltre alle patch di sicurezza mensili otterrà due aggiornamenti di sistema, ricevendo sia Android 12 che la successiva release dell’OS mobile di Google, il cui nome dovrebbe essere Android 13.

Per quanto riguarda TCL 20S, lo smartphone dovrebbe poter contare almeno su un major update, ossia Android 12 mentre non è possibile fare previsioni su Android 13.

Infine, il più economico del trio, TCL 20 SE (lanciato in Italia a 159,90 euro), potrà contare su due anni di patch di sicurezza mentre per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema probabilmente i suoi utenti dovranno accontentarsi di riceverne soltanto uno e cioè Android 12. Del resto, considerato il prezzo a cui viene venduto, non c’è tanto di cui stupirsi.

Sarà interessante scoprire la tempistica con cui il produttore procederà al rilascio degli aggiornamenti e ciò sia con riferimento agli upgrade del sistema operativo che alle patch di sicurezza che il team di sviluppatori di Google rilascia con cadenza mensile. Staremo a vedere.

