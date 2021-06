Il team di Sensor Tower ha pubblicato un’analisi completa e dettagliata circa la spesa globale delle app durante la prima metà del 2021. I dati raccolti testimoniano una crescita YoY del 24% con introiti pari a 65 miliardi di dollari.

Una crescita del 24% rispetto il 2020

Entrando nel dettaglio, la quantità di denaro generato durante i primi sei mesi del 2021 corrisponde al 24% in più rispetto ai 52 miliardi di dollari del 2020, una incredibile crescita incrementata dagli effetti della pandemia da Coronavirus.

L’App Store di Apple dovrebbe generare circa 41,5 miliardi di dollari tra acquisti in-app, abbonamenti e applicazioni a pagamento durante la prima metà del 2021. Un volume pari a circa 1.8 volte quello generato dal Play Store di Google che ha registrato introiti per circa 23,4 miliardi di dollari nello stesso periodo.

Il Play Store, però, gode di una maggiore crescita YoY rispetto allo store digitale di Apple. Se, infatti, l’App Store è cresciuto del 22,1% nella prima metà del 2021 – circa il 7% in meno rispetto la crescita del 29,3% nel Q1 2020 -, il Play Store può godere di una crescita del 30% durante la prima metà di quest’anno.

TikTok continua ad essere l’applicazione numero uno per quanto riguarda la classifica globale delle vendite con circa 920 milioni di dollari spesi, seguita poi da YouTube con 564,7 milioni di dollari e Tinder con 520,3 milioni di dollari – Disney+ è l’unica piattaforma di contenuti multimediali in streaming a comparire nei primi 10 in classifica.

Infine, al link sottostante vi lasciamo tutti i riferimenti circa le altre categorie di app e le considerazione dettagliate circa l’andamento delle vendite durante la prima metà del 2021.

Il rapporto completo di Sensor Tower