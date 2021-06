La gamma Galaxy A è una tra le più popolari e di successo per Samsung, e il modello Samsung Galaxy A52 5G ci ha convinto su molti aspetti durante la nostra prova – trovate i rimandi della video recensione e della recensione testuale in calce all’articolo.

Un display valido per il prezzo di mercato

In queste ore il team di DxOMark ha pubblicato la personale valutazione del display del nuovo smartphone di fascia media di Samsung, il cui punteggio complessivo pari a 79 lo porta alla ventiduesima posizione tra Sony Xperia 5 II (78) e OPPO Reno5 Pro 5G (81).

A detta di DxOMark, lo smartphone del colosso sudcoreano eccelle per quanto riguarda l’accuratezza dei colori, soprattutto all’aperto. Il dispositivo di Samsung si comporta molto bene anche per quanto concerne la definizione dei dettagli anche sotto la luce diretta del sole e ne loda l’uniformità del pannello per quanto riguarda la luminosità i colori.

Il display soffre però di qualche problema di ghosting durante l’utilizzo ad una mano – il problema è ancora più accentuato quando si gioca -, cali di frame del display mentre si gioca e durante la visione dei filmati – lo smartphone non supporta i video UHD a 60 FPS -, i video HDR10 sembrano soffrire un po’ troppo di gestione del contrasto dei colori e la luminosità del pannello è un po’ troppo alta negli ambienti bui.

A parte qualche piccola mancanza, il display di Samsung Galaxy A52 5G offre buone caratteristiche considerando il valore di mercato dello smartphone.

Potrebbe interessarti anche: recensione Samsung Galaxy A52 5G