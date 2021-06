Buone notizie per chi ha acquistato Redmi Note 10 Pro 5G e desidera un po’ di più da questo smartphone: il produttore, infatti, ha dato il via al rilascio di un aggiornamento con il quale vengono abilitati 2 GB di RAM virtuale.

Quella dell’espansione virtuale della RAM è una soluzione a cui diversi produttori di smartphone negli ultimi tempi hanno deciso di ricorrere per rendere i device con poca memoria un po’ più performanti e capaci di adeguarsi alla sempre crescente domanda di RAM da parte delle applicazioni mobile (grazie ad essa, i telefoni migliorano dal punto di vista della gestione del multitasking e mantengono le app nella cache, con tempi di avvio più rapidi).

Redmi Note 10 Pro 5G ottiene 2 GB di RAM virtuale

Stando a quanto si apprende, l’aggiornamento in questione è stato rilasciato per il momento soltanto per la versione dello smartphone di Redmi commercializzata in Cina e, nel momento in cui viene installato, lo smartphone dedica 2 GB di memoria interna a quella RAM, che pasa così da 6 GB a 8 GB o da 8 GB a 10 GB (a seconda della configurazione).

Tale update non è particolarmente “pesante” e porta con sé soltanto l’introduzione di questo sistema per la RAM virtuale. Al momento non vi sono informazioni sul suo possibile rilascio per le versioni internazionali di Redmi Note 10 Pro 5G ma è probabile che ciò avvenga a breve.

Ricordiamo che tra le principali feature di Redmi Note 10 Pro 5G troviamo un processore MediaTek Dimensity 1100, un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+, supporto HDR10+ e refresh rate a 120 Hz, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, una fotocamera frontale da 16 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel), una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W) e Android 11 con MIUI 12.5.