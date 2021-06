Anche se le versioni globali di MIUI non godono più da tempo di una versione beta, Xiaomi continua a portare novità nella versione cinese della propria interfaccia, che con cadenza settimanale riceve nuovi e importanti aggiornamenti. La versione 21.6.28 di MIUI porta una interessante novità, che a quanto pare è però riservata a un numero limitato di smartphone.

La nuova Modalità Prestazioni

La nuova funzione è stata segnalata dal tipster @kacskrz che ha provato la più recente versione di MIUI, rilasciata nei giorni scorsi. Tra le impostazioni della batteria figura anche un nuovo toggle chiamato Modalità Prestazioni (Performance mode in inglese) anche se dovrebbe essere disponibile solamente su alcuni modelli.

Al momento si tratta di supposizioni e non è chiaro quanto possano cambiare le prestazioni attivando la nuova modalità, anche perché il segnalatore è riuscito ad abilitare il toggle tramite una modifica a un file di sistema ma non è riuscito a farlo funzionare. Va però segnalato che l’utente ha testato la novità su MIUI.EU, un porting non ufficiale di MIUI Beta, per cui i problemi potrebbero derivare proprio dal port.

Non è al momento dato sapere quando la nuova funzione farà la sua apparizione nella versione stabile, anche se solitamente servono diverse settimane di test prima che venga rilasciata per la ROM cinese. In un secondo momento, se non saranno emersi problemi, potrebbe essere possibile vederla anche sulle ROM globali.

La Modalità Prestazioni è una delle novità arrivate in seguito alla creazione del MIUI Pioneer Group, nato allo scopo di migliorare le prestazioni e le funzioni dell’interfaccia grazie anche ai feedback degli utilizzatori. La conferma arriva da Jin Fan, General Manager di MIUI Experience, che però non ha fornito altre informazioni in merito.