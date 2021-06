Gli ultimi studi di settore indicano Iliad come “Best brand“, ma forse non la penserebbero così anche i vecchi clienti che, a distanza di diversi anni dall’arrivo del brand in Italia, non possono ancora cambiare offerta e abbracciare ad esempio le nuove tariffe svelate dall’operatore nel corso del tempo.

I vecchi clienti chiedono il cambio di offerta

In tal senso diversi utenti hanno deciso di scrivere messaggi di chiarimento sui canali social di Iliad ricevendo in cambio risposte un po’ evasive, circostanziali. In un commento, ad esempio, alla domanda circa l’eventuale possibilità di offrire ai vecchi clienti la possibilità di “cambiare piano telefonico senza fare il giro dei quattro cantoni“, il team social ha risposto che “la possibilità di cambiare offerta Iliad è una feature su cui stiamo lavorando.”

Insomma, niente di nuovo da questo punto di vista considerando che una risposta simile era stata data anche lo scorso settembre. Prendendo per buona la risposta fornita dal team social di Iliad, l’azienda starebbe lavorando alla implementazione di una sistema che permetta ai propri vecchi clienti di cambiare offerta e sottoscrivere un piano con condizioni più favorevoli.

Non ci resta, quindi, che sperare di non dovere attendere troppo tempo prima dell’arrivo di questa possibilità.

