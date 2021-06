L’applicazione Google Telefono si sta arricchendo di una modalità molto più semplice per cercare i numeri che l’utente abbia chiamato di recente ma che non risultino salvati tra i contatti.

L’ultima volta avevamo parlato di Google Telefono per una nuova funzione potenzialmente comoda, ma un po’ bizzarra. Quella di cui parliamo oggi, invece, è soltanto una gran comodità, ecco di che cosa si tratta.

Google Telefono: numeri chiamati di recente

Quando si digita un nuovo numero sul dialer, la funzione di ricerca mostra automaticamente i contatti salvati corrispondenti. Con l’ultima versione beta, Google Telefono sta portando questa funzione ad un livello superiore: alcuni utenti hanno visto comparire tra i suggerimenti, in un elenco separato e appositamente contrassegnato, anche i numeri chiamati di recente ma non salvati nei Contatti.

L’unico lato negativo di questa faccenda è che Big G, come spesso accade, sta attivando la novità lato server e per adesso è molto ristretto il gruppo degli utenti che l’ha già ricevuta. Alcuni utenti della versione beta di Google Telefono la vedono, ma la maggior parte di essi ancora no.

Come aggiornare Google Telefono

La versione più recente di Google Telefono per Android è disponibile al download sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

Avete già ricevuto la novità? Fatecelo sapere nei commenti.