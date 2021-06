Google Messaggi è pronta ad arricchirsi di una nuova funzione. Questo è quanto rivelato dal teardown dell’apk di XDA che ha fatto venire alla luce alcune nuove feature di cui vi abbiamo già parlato negli scorsi giorni e la possibilità di contrassegnare i messaggi come importanti in modo da ritrovarli in seguito nel menù apposito.

Google ha annunciato formalmente l’arrivo della funzione nel mese scorso e solo adesso è finalmente in fase di rilascio per tutti sulla versione stabile dell’applicazione.

Per gli utenti di servizi di messaggistica come Whatsapp o Telegram questa aggiunta non rappresenta sicuramente una novità ma consente a Google Messaggi di allinearsi alla concorrenza, almeno da questo punto di vista.

Arrivano i messaggi importanti anche su Google Messaggi

L’interfaccia di utilizzo è semplice e intuitiva: per contrassegnare un messaggio come importante sarà sufficiente esercitare una pressione prolungata su di esso e in seguito selezionare nella barra superiore, accanto ad altre opzioni canoniche come quelle per eliminare il messaggio o per copiarne il contenuto, l’icona a stella che permetterà di effettuare la selezione. Per annullare basterà compiere le stesse operazioni e deselezionare il messaggio scelto.

Come abbiamo imparato sulle altre app di messaggistica, il vantaggio di contrassegnare un messaggio come importante sta nella possibilità di ritrovarlo immediatamente senza dover cercare nei meandri di una conversazione in particolare. Google Messaggi permette, infatti, di visualizzare tutti i messaggi contrassegnati come importanti grazie all’aggiunta della nuova categoria “Starred”, o “Importanti” nel caso dell’italiano, al di sotto della barra di ricerca dell’applicazione.

La funzione è in fase di rilascio sulla versione stabile dell’app e dovrebbe andare ad affiancare altre aggiunte recenti come le categorie e la cancellazione automatica dei messaggi OTP, anche se quest’ultima funzione attualmente è disponibile solo in India.

