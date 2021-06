Dovrebbe prendere il via a luglio una nuova iniziativa targata Vodafone e legata al programma Vodafone Happy, grazie alla quale gli utenti dovrebbero essere in grado di trasformare i codici sconto di Happy Friday e Happy Black in ricariche gratuite.

E a confermare l’imminenza di tale iniziativa vi è un sondaggio che l’operatore telefonico sta proponendo ad alcuni clienti con l’intento di capire quale potrebbe essere la risposta del grande pubblico.

Stando a quanto è stato possibile apprendere sino a questo momento, grazie a tale iniziativa gli utenti dovrebbero ottenere un rimborso per ogni codice sconto usato: l’importo potrebbe essere pari a 1 euro per ogni codice Happy Friday e a 2 euro per ogni codice Happy Black (non è possibile escludere, tuttavia, che tali importi possano essere soggetti a variazioni) e potrebbe essere accreditato mediante sconti in fattura, ricariche e altri metodi.

Vodafone lancia un sondaggio per valutare tale iniziativa

Pare che alcuni utenti nell’app ufficiale dell’operatore (la cui versione per Android può essere scaricata dal Google Play Store) abbiano già visualizzato un banner che li rimanda a un sondaggio dedicato a questa iniziativa.

Il sondaggio in questione non fa altro che confermare il suo funzionamento e svelare l’imminente lancio di un’altra novità: stiamo parlando di Happy Shop, ossia un sistema che consentirà di accumulare rimborsi in base ad una percentuale dell’importo speso in una serie di negozi online (fino al 5% della spesa effettuata).

In particolare, attraverso il sondaggio Vodafone chiede anche un consiglio “sul nome da dare a questo nuovo sistema che ti permetterà di accumulare euro” e tra le proposte vi sono Happy Money, Happy Cashback e Happy Credits (gli utenti hanno la possibilità di votarle). Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.

