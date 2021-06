Durante l’atteso evento virtuale di Samsung al MWC 2021 abbiamo avuto ancora una volta la conferma che arriveranno in futuro altri device con supporto alla S Pen. In particolare, l’azienda sudcoreana ci ha tenuto a ribadire che arriveranno altri smartphone flagship dotati di S Pen, dando così maggior forza ai rumor che vedono i prossimi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 dotati del pennino che ormai tutti conosciamo. Che altri device di punta avrebbero avuto il supporto ad S Pen era stato già anticipato dalla stessa Samsung durante l’evento di presentazione della serie S21, device che hanno riscosso grande successo e dei quali S21 Ultra ha stupito per il supporto all’accessorio.

Lo strumento ormai noto a tanti appassionati di tecnologia oltre che ai fan di Samsung era sempre stato l’elemento distintivo dei device della serie Note e Tab, I primi in quanto dedicati ad un uso business e professionale dello smartphone mentre i secondi, in quanto tablet, rendono molto sensato l’utilizzo di un pennino viste le grandi dimensioni dello schermo. Una sorta di via di mezzo tra queste due tipologie di dispositivi è proprio la serie Fold, che con il suo schermo pieghevole può risultare ingombrante come uno smartphone ma all’apertura dello stesso raggiunge di fatto dimensioni simili a un piccolo tablet. Ecco quindi che prendono corpo i rumor di cui vi abbiamo parlato che vogliono la prossima serie Fold con il supporto alla S Pen e che dovrebbero essere lanciati sul mercato ad agosto.

È possibile però che il prossimo Fold non avrà lo spazio per poter alloggiare la penna, che dovrebbe quindi essere acquistata a parte ed essere trasportata in una cover apposita. In ogni caso, il supporto alla S Pen sarebbe un qualcosa di abbastanza stupefacente, vista la natura piuttosto “morbida” degli schermi pieghevoli. Se questa feature venisse quindi confermata significherebbe che Samsung ha trovato il modo di rendere rigida abbastanza per un oggetto appuntito e duro la parte più esterna degli schermi pieghevoli, un risultato davvero notevole dal punto di vista ingegneristico. Dei progressi fatti da Samsung nello sviluppo di questa tecnologia avevamo già parlato e probabilmente questi sono gli sviluppi.

Samsung ha confermato che la serie Note quest’anno non verrà lanciata, lasciando il campo a Z Fold 3 che dovrebbe avere uno schermo da 6,23 pollici super AMOLED Infinity O sulla parte frontale e un display da 7,55 pollici al suo interno, entrambi con 120 Hz di refresh rate. Probabilmente il device userà il nuovo Snapdragon 888+, presentato proprio negli ultimi giorni.