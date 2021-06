I due prossimi flagship di casa Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 sono molto attesi e circondati da una miriade di render leak e informazioni. Quest’oggi abbiamo un nuovo rumor che ci mostra, tramite un render, come Samsung abbia cambiato il design del nuovo Z Flip 3 rivedendo lo schermo esterno e l’intero aspetto di quella parte del device. Questi nuovi render ci danno modo di avere una chiara idea di come sarà il nuovo device di Samsung, anche se non essendo immagini ufficiali non abbiamo la certezza assoluta che questo sarà effettivamente così.

Samsung Galaxy Z Flip 3 oltre al nuovo schermo, mostra anche nuovi colori nei render leak

I ragazzi di GizNext hanno fatto trapelare queste immagini che mostrano, oltre al nuovo design, anche le nuove colorazioni che molto probabilmente saranno: verde scuro, viola chiaro, beige, grigio, nero, rosa, blu scuro e bianco. Come detto, il cambiamento più vistoso riguarda il display esterno che passa dagli 1,1 pollici del primo Z Flip a un qualcosa di decisamente più grande ed utile. Grazie a questo schermo, Galaxy Z Flip 3 sarà probabilmente in grado di mostrare dei messaggi o in generale del testo. Viene inoltre rivisto, secondo i render, anche il modulo fotocamere in cui alloggiano due sensori posizionati accanto al nuovo display.

Nelle immagini rilasciate in queste ore non è possibile apprezzare la parte interna del device, che dovrebbe anch’essa disporre di un display di dimensioni maggiori. Come Z Fold 3, anche Z Flip 3 dovrebbe essere dotato di Ultra Thin Glass a coprire lo schermo, il che lo rende sicuramente più resistente e durabile. Ci sono anche diversi rumor che ipotizzano che questo nuovo device Samsung avrà un rating IP, che confermerebbe una volta di più la bontà progettuale del nuovo dispositivo pieghevole.

Come abbiamo detto qualche giorno fa, è possibile che i nuovi device Samsung avranno anche un prezzo più basso rispetto ai loro predecessori e dovrebbero arrivare ad agosto. Siamo sicuri che ci saranno altri render, leak e rumor riguardanti gli attesissimi Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3, non vi resta che seguirci per essere sempre aggiornati su di essi.