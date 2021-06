L’APK dell’ultimo aggiornamento di Google Stadia per Android include una promozione per gli abbonati a YouTube Premium e ulteriori passi avanti nello sviluppo della modalità bridge per consentire di utilizzare lo smartphone come controller per giocare a Stadia sulla TV.

La modalità Bridge dovrebbe anche consentire di collegare un controller USB o Bluetooth allo smartphone per giocare a Stadia come con il controller ufficiale.

Novità in Google Stadia 3.22 per Android

L’aggiornamento alla versione 3.22 di Google Stadia contiene nuove immagini relative al controller touchscreen, che è attualmente utilizzato per giocare sullo smartphone senza collegare un controller fisico.

Le nuove immagini del controller touchscreen sono opache e a volte colorate, pertanto è probabile che questa versione alternativa del controller touchscreen di Stadia sia pensata per essere utilizzata con la modalità Bridge quando il gioco viene riprodotto su uno schermo più grande.

Il codice contenuto in Google Stadia 3.22 mostra anche dei progressi relativi al rinnovamento della scheda Esplora anticipato ad aprile, con un feed di acquisizioni da amici e l’opzione per condividere le proprie.

Infine, il codice di Google Stadia 3.22 rivela che il colosso di Mountain View si prepara a tentare gli abbonati a YouTube Premium con una prova gratuita a Stadia Pro.

Tuttavia non ci sono indicazioni sulla durata della stessa, inoltre è possibile che l’iniziativa sarà limitata a coloro che non hanno mai fruito di una prova gratuita di Stadia Pro in passato.