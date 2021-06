Lo scorso 2 giugno Huawei svelava ufficialmente HarmonyOS 2.0, un importante passo in avanti per quanto riguarda il sistema operativo proprietario che sarà il cuore pulsante di centinaia di milioni di dispositivi tra smartphone, smartwatch e non solo.

Quante nuove feature sono pronte al rilascio

Nuove informazioni circa le feature in arrivo con il lancio di HarmonyOS 2 parlano di parecchie novità per quanto riguarda l’esperienza utente dal punto di vista mobile. Si dice che il prossimo mese il colosso cinese rilascerà un corposo aggiornamento software con tante novità per quanto riguarda la UI, la UX e anche quella che viene indicata come “interfaccia utente dinamica“.

Ulteriori miglioramenti dovrebbero toccare anche le seguenti aree del sistema operativo:

fotocamera;

gestione dei documenti;

condivisione.

Gli ingegneri Huawei e tutto il team impegnato su HarmonyOS stanno lavorando senza sosta per introdurre nuove feature e correggere eventuali bug e problematiche varie. Atteso per il mese di luglio in versione stabile, il nuovo sistema operativo avrà il compito di guidare la nuova serie di smartphone di fascia alta – Huawei P50 – in una competizione senza esclusione di colpi contro l’incredibile mole di smartphone muniti di Android e i Servizi Mobile Google (GMS).

