Come ben sappiamo Facebook è una delle aziende hi-tech più importanti al mondo, e per alcuni rappresenta quello che potrebbe essere definito come il “monopolio dei social” considerando la proprietà di WhatsApp e Instagram. A tal proposito, un giudice ha archiviato due grandi e importanti casi antitrust contro Facebook aventi come oggetto proprio l’acquisizione di Instagram e WhatsApp.

Chiusi due importanti casi antitrust

La FTC (Federal Trade Commision) aveva preso di mira quello che veniva considerato come un “comportamento anti-competitivo e monopolistico acquisendo WhatsApp e Instagram“. Il cuore dell’azione legale contro Facebook ruotava attorno ad una famosa email di Mark Zuckerberg che, nel 2008, riferendosi a WhatsApp e Instagram dichiarava “è meglio acquisirle che competere“.

Nel documento relativo alle motivazioni alla base della decisione di archiviazione dei due casi antitrust, il giudice James Boasberg sottolinea come la FTC non sia riuscita a quantificare in maniera precisa il presunto dominio di mercato esercitato da Facebook: “In questo contesto insolito, l’incapacità della FTC di offrire qualsiasi indicazione delle metriche o dei metodi utilizzati per calcolare la quota di mercato di Facebook rende la sua vaga affermazione ‘più del 60%’ troppo speculativa e definitiva per andare avanti.”

Il giudice, infine, sottolinea come la stessa FTC, durante la fase di revisione delle condizioni di acquisizione di WhatsApp e Instagram ad opera di Facebook, abbia votato a favore per consentirle di procedere.